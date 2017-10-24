В Саранске полицейского избили молотком

В Саранске совершено покушение на убийство работника полиции.

По неофициальным сведениям, происшествие случилось в выходные в Пролетарском районе. Во дворе одного из жилых домов две компании выясняли отношения, словесная перепалка превратилась в драку. Очевидцем происшествия стал полицейский, который проезжал мимо на личном авто.

Пострадавший был не при исполнении, однако решил вмешаться и попытался разнять драчунов. Но один из участников драки принял работника полиции за подоспевшую к оппонентам помощь, без раздумий стал бить его. Удары сотруднику полиции наносили молотком, в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в клинику. Есть информация, что на данный момент он пришел в себя.

Действия обидчика полицейского квалифицированы, как покушение на убийство.

Источник: izvmor.ru