Мэр Саранска потребовал наладить работу 7-го троллейбуса по вечерам

К мэру Саранска Петру Тултаеву обратились работники одного торгового центра, который находится в центре города. Они пожаловались на то, что в 10 вечера с остановки "3-я городская больница" не могут уехать на Юго-Запад.

По словам градоначальника, данный вопрос пару лет назад возникал. В то время движение 7-го троллейбуса в позднее время было нормализовано. Начальник транспортного управления саранской мэрии Игорь Белорунов доложил, что мониторинг показал низкий пассажиропоток.

В результате Петр Тултаев пообещал лично проверить маршрут троллейбуса №7. Вдобавок градоначальник пообещал пересадить своих подчиненных на общественный транспорт в случае, если троллейбус будет ходить не по расписанию.

Источник: izvmor.ru