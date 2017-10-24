Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Представитель одной из фирм Саранска потерял 40,5 тысяч, пытаясь нанять рабочих на "Авито"

Представитель одной из фирм Саранска потерял 40,5 тысяч, пытаясь нанять рабочих на "Авито"

Представитель одной из организаций Мордовии подал заявление в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенника. По словам заявителя, он лишился 40 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, обманутый бизнесмен хотел нанять частную бригаду каменщиков и увидел соответствующее объявление на сайте "Авито". Мужчина позвонил по указанному номеру, где аферист рассказал, что есть группа рабочих из 40 человек, которые прибудут из Керчи в течение недели и приступят к работе. Однако сперва бизнесмен должен был оплатить услуги по перевозке пассажиров.

Заказчик поверил и перевел нужную сумму денег на указанный счет. После этого телефон собеседника оказался недоступен.


Источник: 13.мвд.рф