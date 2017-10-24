Представитель одной из фирм Саранска потерял 40,5 тысяч, пытаясь нанять рабочих на "Авито"

Представитель одной из организаций Мордовии подал заявление в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенника. По словам заявителя, он лишился 40 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, обманутый бизнесмен хотел нанять частную бригаду каменщиков и увидел соответствующее объявление на сайте "Авито". Мужчина позвонил по указанному номеру, где аферист рассказал, что есть группа рабочих из 40 человек, которые прибудут из Керчи в течение недели и приступят к работе. Однако сперва бизнесмен должен был оплатить услуги по перевозке пассажиров.

Заказчик поверил и перевел нужную сумму денег на указанный счет. После этого телефон собеседника оказался недоступен.

Источник: 13.мвд.рф