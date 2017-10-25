"Мордовия" с трудом обыграла "Юниор-Спутник" во втором матче

Хоккеисты саранской "Мордовии" испытали серьезные проблемы во втором матче с "Юниором-Спутником" из Нижнего Тагила. Встреча в Саранске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, хотя первыми в этой игре забили гости.

"Юниоры" вышли вперед на 10-й минуте благодаря голу Василенкова. Во втором тайме "Мордовия" забила дважды – отличились Цыпнятов и Саетов. На 50-й минуте Абозин увеличил перевес "Мордовии" до двух шайб, однако за 2,5 минуты до конца Синяков сократил разницу до минимума. Тем не менее саранская команда удержала победу.

"Мордовия" – "Юниор-Спутник" - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Шайбы:

0:1 – Василенков (Василевский, Иваков) (09:05) (больш.)

1:1 – Цыпнятов (Нефёдов, Саетов) (21:03) (больш.)

2:1 – Саетов (Цыпнятов, Субботин) (32:36) (больш.)

3:1 – Абозин (Дубинин, Саразов) (49:02)

3:2 – Синяков (Копылов, Новосёлов) (57:29).