В Мордовии прививки от гриппа получили более 750 беременных женщин

По состоянию на 23 октября 2017 года в Мордовии от гриппа привиты 304 187 человек, из них более 69 тысяч - дети. Это 37,6 % от населения республики. В общей сложности от гриппа планируется привить 321 500 жителей, то есть 40% населения РМ.

В первую очередь прививаются лица из групп риска — пациенты с хроническими заболеваниями, дети, студенты, лица старше 60 лет и другие. В числе привитых — 754 беременные женщины.

Напомним, что иммунизация населения против гриппа в Мордовии стартовала 1 сентября, а завершится в ближайшую пятницу, 27 октября.

Источник: "Известия Мордовии".