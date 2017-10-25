Юрий Воробьев: Сделаю алаверды в сторону "Юниор-Спутника"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал две победы над "Юниор-Спутником" в матчах первенства ВХЛ (7:4, 3:2).

"Я согласен, что обе игры были боевыми. Если брать вчерашний матч то, конечно, был парад ошибок и с нашей стороны, и со стороны соперника. Те моменты, которые нам представились, мы использовали. Четыре пропущенные шайбы - это тоже заслуга соперника. Сегодня также у нас были моменты, но с реализацией пока слабовато. Сделаю алаверды в сторону соперника: боролись до последнего и свели матч к такой нервной концовке, но удача была на нашей стороне. Сказать, что мы переиграли соперника, я не могу. Равная игра, моментов было у нас побольше, но их количество не перешло в качество.

Надеюсь, что в процессе того, как будем исправлять наши ошибки, сможем прибавить. В целом скажу, что результатом доволен, а игрой - не совсем", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru