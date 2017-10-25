Мастера участка завода "ВКМ-Сталь" будут судить за тяжкие травмы, полученные рабочими

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении мастера участка литейного цеха завода "ВКМ-Сталь". Мужчину обвиняют в том, что из-за его небрежности серьезные травмы получили двое рабочих.

В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что 39-летний обвиняемый нарушил требования охраны труда во время погрузочно-разгрузочных работ. В результате на двух человек упал производственный механизм - кантователь. Рабочие получили тяжелые травмы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: mordovia.sledcom.ru