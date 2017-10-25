Юные футболисты "Мордовии-2008" завоевали серебро турнира памяти Юрия Голова

Юные футболисты из Мордовии (игроки 2008 г.р.) завоевали серебряные награды международного турнира памяти ветерана футбола Юрия Голова. Соревнования прошли в Нижегородской области. Участниками турнира стали 10 команд, представлявшие 7 городов России и Павлодар (Казахстан).

"Мордовия-2008" заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в финал. В решающем матче подопечные Эдуарда Тюшева и Юрия Гулякина уступили нижегородской СДЮСШОР-8 – 1:2. Бронзовым призером турнира стал павлодарский "Иртыш".

Лучшим нападающим турнира признан Илья Гришин, лучшим игроком - Константин Егоров (сын известного арбитра из Саранска Александра Егорова).

Источник: "Известия Мордовии".