Стала известна личность хулигана, который чуть не убил полицейского в Саранске молотком

Хулиганом, который серьезно избил полицейского в Саранске, оказался 25-летний уроженец Башкирии Владимир Васильев. Как сообщили в СКР по РМ, Васильев трижды ударил оперативного сотрудника МВД Алексея Комина молотком по голове во время потасовки в одном из дворов на улице Победы. Страж порядка был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Васильев приехал в Саранск 7 сентября из Башкирии. Говорит, мечтал заработать в столице Мордовии деньги, однако официально так и не трудоустроился. В связи с этим ему пришлось перебиваться случайными заработками на одной из фирм в поселке ТЭЦ-2. Вместе с товарищами, которые тоже приехали из Башкирии, он снимал на улице Победы квартиру.

Отметим, что Васильев, несмотря на молодой возраст, уже успел заработать серьезную криминальную биографию. За его плечами шесть судимостей за разбои и грабежи.

Источник: mordovia.sledcom.ru