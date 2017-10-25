В Мордовии ищут педофила из Пензы

Жителей Мордовии просят помочь отыскать педофила из Пензы. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Инцидент произошел еще 8 декабря 2016 года. С тех пор педофил успешно скрывается от полиции.

Приметы злоумышленника: на вид 27-33 года, рост около 170 см, среднего или худощавого телосложения. Был одет в темную болоньевую куртку и темные джинсы.

"Если вам известна личность данного мужчины или его местонахождение, сообщите по телефонам: (8412) 45-02-75 или 02", - сказано в сообщении Следкома РМ.

Источник: mordovia.sledcom.ru