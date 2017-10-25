На прилавках магазинов появится новинка от рузаевских пекарей

В Рузаевке продолжается работа по продвижению мордовской ватрушки, ведь кургоня прославила район на всю Россию.

Поэтому кургоня стала частью имиджа Рузаевки и закономерно появление данного продукта на прилавках магазинов. Данную идею поддержали рузаевские пекари, и вскоре предложат жителям города и гостям отведать мордовскую ватрушку.

Отметим, что межрегиональный фестиваль "Кургоня", который каждый год проводится в нашей республике, включен в федеральный государственный календарь событий. Согласно сведениям аналитического агентства "Турстат", фестиваль вошел в топ-10 наиболее популярных гастрономических фестивалей Российской Федерации.

Источник: izvmor.ru