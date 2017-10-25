За подбитый левый глаз жительница Саранска получит 50 тысяч рублей

Уроженец Саранска выплатит 50 000 рублей за подбитый глаз сожительницы.

Сообщается, что травму глаза девушка получила в момент выяснения отношений с собственным гражданским мужем. Удар кулаком был такой силы, что месяц девушка провела в клинике и до настоящего времени глаз не восстановился, нужна операция. Пострадавшая обратилась в суд с заявлением взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Обвиняемый возмутился завышенными, по его мнению, требованиями, и согласился выплатить потерпеашей 10 000 рублей. Однако Октябрьский районный суд, изучив все материалы дела, вынес свой приговор - взыскать с обвиняемого 50 000 рублей.

Источник: izvmor.ru