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За подбитый левый глаз жительница Саранска получит 50 тысяч рублей

За подбитый левый глаз жительница Саранска получит 50 тысяч рублей

Уроженец Саранска выплатит 50 000 рублей за подбитый глаз сожительницы.

Сообщается, что травму глаза девушка получила в момент выяснения отношений с собственным гражданским мужем. Удар кулаком был такой силы, что месяц девушка провела в клинике и до настоящего времени глаз не восстановился, нужна операция. Пострадавшая обратилась в суд с заявлением взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Обвиняемый возмутился завышенными, по его мнению, требованиями, и согласился выплатить потерпеашей 10 000 рублей. Однако Октябрьский районный суд, изучив все материалы дела, вынес свой приговор - взыскать с обвиняемого 50 000 рублей.


Источник: izvmor.ru