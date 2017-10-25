В саранском кафе погуляли на фальшивые деньги

В полицию Саранска позвонила кассир одного из банков и сообщила, что 33-летняя уроженка села Атемар принесла поддельную пятитысячную купюру.

Сообщается, что девушка пришла в банк пополнить расчетный счет на 48 000 рублей. Одна из купюр аппаратом не была принята. Уже после этого девушка обратилась к кассиру определить подлинность купюры.

Как обнаружилось, женщина работает бухгалтером в одном из кафе Саранска. Она принесла выручку за 2 дня от реализации в кафе алкоголя. Не думая о том, что купюра фальшивая, она в конце рабочего дня хотела пополнить расчетный счет.

На данный момент правоохранители ищут сбытчиков фальшивки.

Источник: izvmor.ru