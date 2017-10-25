Петр Тултаев обратился к автолюбительницам города с важным призывом

Мэр Саранска Петр Тултаев призывает всех жителей города, имеющих автомобили, сменить летнюю резину на зимнюю. В первую очередь градоначальник обратился к автоледи города.

"Обращаюсь к автоледи, так как вы внимательнее, культурнее и ответственнее на дорогах: покажите пример мужчинам, переобуйте свои машины заранее", - сказал Тултаев.

Отметим, что на протяжении всей этой недели в столице РМ обещают минусовую температуру. Кроме того, ожидается мокрый снег. В связи с этим Тултаев распорядился, чтобы машины с пескосоляной смесью дежурили на каждом напряженном участке дорог.

Источник: adm-saransk.ru