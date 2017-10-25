Скандальную "Матильду" в Саранске начнут показывать 26 октября

С 26 октября в саранском кинотеатре "Россия" - центре Жерара Депардье начнется показ скандального фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Директор центра Валентина Рамазонова поведала, что кинокартину будут показывать на протяжении трех недель, по два вечерних сеанса в сутки. Таким образом, посмотреть фильм о "романе" наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской смогут все желающие.

На сегодняшний день уже куплено онлайн 15 билетов и забронировано 11. И это при том, что жители Саранска зачастую предпочитают приобретать билеты "вживую". Это означает, что "Матильда" будет собирать аншлаги в столице РМ.

Источник: "Известия Мордовии".