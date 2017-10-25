Предприниматели Мордовии выбирают «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил первых бизнес-клиентов к услуге «Управляемый Wi-Fi». Сервис позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет с авторизацией пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиентами сервиса уже стали рестораны «Мордовское подворье» и «Samovar», кафе «БонБон», а также автосалон «Skoda».

С помощью сервиса «Управляемый Wi-Fi» организации и предприятия могут организовать Wi-Fi сеть на своей территории, установив одну или несколько точек доступа, и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для посетителей. При этом клиенту достаточно только оставить заявку – специалисты «Ростелекома» подготовят индивидуальное техническое решение по созданию требуемой зоны покрытия, выполнят полный цикл работ по установке оборудования, а также возьмут на себя обслуживание системы.

Благодаря «Личному кабинету» сервиса «Управляемый Wi-Fi» предприниматели могут самостоятельно размещать свой логотип на странице авторизации, заводить новых пользователей, редактировать название сети, получать статистические данные о числе подключений и длительности сессий, ограничивать доступ по скорости и трафику на каждого пользователя. Например, при подключении к сети пользователь увидит на экране своего гаджета страницу-приветствие, на которой владелец гостевой зоны Wi-Fi может разместить полезную информацию. Это может быть описание рекламных акций, меню, каталог услуг, афиша и т.д.

«Сегодня наличие бесплатной сети Wi-Fi в заведениях сферы услуг является составляющей сервиса. Почти в любом кафе, ресторане, гостинице или кинотеатре можно выйти в интернет через местную беспроводную сеть. Бесплатная Wi-Fi-зона повышает лояльность посетителей, вместе с которой увеличивается и средний чек, – отметил заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Юрий Рогожин. – Кроме того, владелец сети, например, в торговом центре, получает возможность определять точки наибольшего скопления посетителей, чтобы оптимально спланировать размещение магазинов и рекламы».

Получить дополнительную информацию об услуге или оставить заявку на подключение можно на сайте компании www.mordoviya.rt.ru/b2b/internet/business_wifi или по телефону: 8 800 200 3000.