Роспотребнадзор сообщил об отсутствии вспышки пневмонии в Мордовии

В некоторых регионах РФ зафиксирована вспышка пневмонии. В Тульской, Владимирской и Ярославской областях, Великом Новгороде, а также Приамурье из-за этой болезни закрыты на карантин школы.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РМ, жителям Мордовии не о чем беспокоиться. В республике за последние 9 месяцев отмечается даже снижение заболеваемости пневмонией. Единичные случаи заболеваемости данным недугом есть, но они никак не связаны между собой, добавили в ведомстве.

Напомним, первыми симптомами пневмонии являются кашель, температура, ломота в теле.

Источник: "Известия Мордовии".