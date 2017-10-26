Жительницу Мордовии осудят за убийство сожителя на почве ревности

Жительница села Алово Атяшевского района Мордовии ответит перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений своему сожителю, которые повлекли его смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, причиной конфликта стала ссора на почве ревности.

Напомним, 40-летняя женщина приревновала 31-летнего сожителя, из-за чего между ними возник конфликт. В ходе выяснения отношений дама ударила возлюбленного ножом в грудь. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на все усилия врачей.

Женщина в содеянном созналась. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: mordovia.sledcom.ru