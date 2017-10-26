В Саранске создадут диспетчерскую для глухих

В ближайшее время на базе саранского клуба глухих по улице Рабочая, 1 появится специальная диспетчерская служба, которая будет обслуживать инвалидов по слуху. В ней будут работать два сурдопереводчика. При помощи скайпа или видеоконференции по мобильному телефону они будут связываться с неслышащими гражданами , принимать от них заявки и передавать далее по инстанциям: в домоуправление, в поликлинику и т.д.

Отметим, что на сегодняшний день на территории региона-13 проживают свыше 600 инвалидов по слуху. Большинство из них – полностью глухие. В клубе глухих зарегистрировано 506 членов.

Источник: "Известия Мордовии".