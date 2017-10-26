Наставник "Академии им. Коноплева": "Мордовия - прекрасный регион, Саранск - отличный город"

В Саранске завершился финальный турнир первенства России по футболу в зоне "Приволжье" среди команд, составленных из игроков 2001 г.р. Путевку в финал соревнований завоевала "Академия имени Коноплева" (Самарская область).

Главный тренер команды Дмитрий Галкин подвел итоги турнира, а также сказал несколько добрых слов в адрес Саранска и организаторов.

"В Саранск мы приехали за первым местом, так как у нас для этого есть все возможности. Академия располагает развитой футбольной инфраструктурой и хорошим подбором молодых перспективных игроков.

Мордовия - прекрасный регион, Саранск - отличный город. Здесь чувствуется приближение чемпионата мира - 2018. Кстати, наша команда проживала в спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике, которая, как нам сказали, станет тренировочной базой одной из команд во время чемпионата мира. Условия здесь великолепные – питание, комфортабельные номера, приятный общительный персонал, современное футбольное поле, на котором можно играть в любое время года. Мы очень довольны!" – резюмировал Галкин.

Источник: "Известия Мордовии".