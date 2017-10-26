Жителя Саранска приговорили к крупному штрафу за лже-сообщение о минировании

Житель Саранска заплатит 20 тысяч рублей штрафа за свою шутку о минировании городского аэропорта. Сообщение оказалось ложным.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, 11 июня текущего года нетрезвый мужчина позвонил в УФСБ России по РМ и сообщил дежурному, что в аэропорту Саранска заложен чемоданчик с бомбой. По тревоге были подняты все спецслужбы, а работников аэропорта эвакуировали. Кинологи провели обыск, но не обнаружили взрывчатку.

Вскоре задержали и мужчину, сообщившего о бомбе. Он своей вины не отрицал, объяснив поступок воздействием алкоголя. Тем не менее ему все равно пришлось отвечать перед судом за свои деяния.

Источник: prokrm.ru