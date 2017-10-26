Делегация ФК "Мордовия" посетила строящуюся "Мордовия Арену"

Футболисты и тренеры ФК "Мордовия" посетили с экскурсией стадион "Мордовия Арена", который строится к чемпионату мира 2018 года. Представители клуба побывали у кромки поля, которое понемногу начало зеленеть, осмотрели трибуны и раздевалки.

В настоящее время на арене продолжается монтаж профлиста – оцинкованной подосновы кровли. Поверх профлиста будет уложен утеплитель и мембранное покрытие.

Напомним, что "Мордовия Арена" будет вмещать 45 тысяч зрителей. Стадион строится в пешей доступности от центра Саранска. Между ареной и аэропортом, вокзалом, а также гостиницами будут курсировать автобусы-шаттлы.

Матчи футбольного ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года в 11 городах России. "Мордовия Арена" примет 4 поединка группового этапа.

Источник: welcome2018