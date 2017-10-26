В Мордовии 20-летний юноша украл аккумулятор и слил 15 литров бензина с чужой машины

Полицейские Мордовии раскрыли кражу бензина и аккумулятора, совершенную в Ичалковском районе. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 августа в райцентре. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, владелец ВАЗ-2107 оставил машину во дворе своего дома, а утром недосчитался аккумуляторной батареи и 15 литров бензина в баке.

Вскоре был задержан вор, которым оказался 20-летний парень из поселка Николаевка. Оказалось, что молодой человек приехал в село к своим знакомым. Когда он проезжал по улице Карла Маркса, то увидел "семерку". Юноша не смог удержаться от соблазна, взломал капот и вытащил аккумулятор. Этого ему показалось мало, и он слил весь бензин, которым заправил свою машину.

Источник: 13.мвд.рф