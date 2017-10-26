Анонимная "православная общественность" выразила протест из-за показа "Матильды" в Саранске

Показу скандального фильма "Матильда" в Саранске пытались помещать активисты анонимной "православной общественности". Как сообщила Валентина Рамазанова, директор саранского киноцентра им. Жерара Депардье, 22 октября она по электронной почте получила письмо от некоей православной организации, которая настоятельно просила не показывать экранизацию. В письме было сказано, что фильм "искажает историческую правду" и "порочит светлое имя императора Николая II".

Послание было передано в соответствующие органы, а "Матильду", как и планировалось, намерены показывать в течение трех недель, начиная с 26 октября.

Источник: "Известия Мордовии".