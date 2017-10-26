В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» появятся смартфоны Jinga

Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и китайский производитель мобильных телефонов и смартфонов Jinga подписали договор о сотрудничестве. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» будут доступны смартфоны Jinga Fresh 4G.

«Благодаря сотрудничеству с компаний Jinga в салонах «Ростелекома» увеличился выбор качественных и недорогих смартфонов. В нашей продуктовой линейке уже представлены многие известные бренды. Мы планируем дальнейшее расширение ассортимента мобильных устройств из разных ценовых категорий – под потребности наших клиентов», – сказала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

«Сотрудничество с компанией «Ростелеком-Розничные системы», одним из крупнейших и динамично развивающихся игроков телеком-ритейла, поможет нам приблизить продукцию Jinga к покупателям во всех регионах России. Вместе со столь мощным и амбициозным партнером мы сможем, в дополнение к уже достигнутому лидерству в сегменте кнопочных мобильных телефонов, добиться значительного усиления наших позиций на рынке смартфонов», – отметил Денис Черфас, директор Jinga в России.

Розничная цена Jinga Fresh 4G – 5 490 рублей. Смартфоны Jinga можно приобрести в рассрочку. Jinga Fresh 4G оснащены пятидюймовым IPS-экраном c разрешением 1280x720 точек, четырёхъядерным процессором MTK 6735P. Смартфон работает на операционной системе Android 6.0, имеет 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб — физической, с возможностью расширения до 64 Гб. Также в аппаратах имеются два слота для SIM-карт и отдельный – под SD-карту. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной камеры – 5 Мп. Емкость батареи – 2 200 мАч. В салонах «Ростелекома» смартфон доступен в двух цветах корпуса – оранжевом и синем.

Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.