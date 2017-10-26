Вице-президент Федерации хоккея РМ выступил против ставок на детские соревнования

Вице-президент Федерации хоккея Мордовии Владимир Чиглинцев принял участие во внеочередной конференции Федерации хоккея России. Во время мероприятия был рассмотрен вопрос установления на законодательном уровне запретов на прием ставок в букмекерских конторах на любые детские соревнования. Эту тему поднял именно Чиглинцев.

"Эта проблема требует быстрейшего принятия решения. Уже имеются факты, когда дети делали ставки на себя. Поясню: в букмекерской конторе можно сделать ставку не только на победу или поражение той или иной команды, но и на какие-то действия в матче, например, сколько шайб забросили или пропустили в конкретном периоде, имеются и другие вариации. Мы считаем, что выставление таких коэффициентов на соревнования с участием детских команд морально недопустимо!

Мы должны воспитывать спортсменов, которые будут биться до конца за победу на спортивной арене, а не тех, кто уже в этом возрасте ищет только финансовых выгод. Иначе просто покалечим детей, настоящих спортсменов из них не получится", - рассказал Чиглинцев.

Источник: "Известия Мордовии".