Теннисист из Мордовии выиграл международный турнир в Казахстане

фВ Казахстане завершился международный турнир по теннису "Shymkent Open ITF Juniors G3".

16-летний воспитанник СШОР Мордовии по теннису Александр Бинда в одиночном разряде дошел до финала, где уступил казахскому теннисисту Дастенбеку Ташбулатову. А вот в парном разряде Бинда праздновал победу вместе иным россиянином.

Успешное выступление Александра на "Shymkent Open ITF Juniors G3" позволило ему подняться на вторую строчку в рейтинге Российского теннисного тура в категории спортсменов до 16 лет. В его активе в настоящий момент 2982 рейтинговых очка. А лидирует здесь Тимофей Скатов из Красногорска с результатом 5070 очков.

Источник: "Известия Мордовии".