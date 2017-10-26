В Мордовии сотни водителей-лишенцев не сдали права

В Мордовии лишенные прав шоферы не торопятся расставаться с документами.

Согласно сведениям Госавтоинспекции Мордовии, в республике приблизительно треть "лишенцев" уклоняются от сдачи водительского удостоверения. В Саранске таких насчитывается 333 человека. Всего по республике - свыше 800 человек.

В ведомстве напоминают, что сдать права следует на протяжении трех рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда. В случае если шофер этого не сделает и продолжит кататься за рулем, ему грозит штраф в размере от 200 000 до 300 000 рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до 2 лет.

Источник: 13.мвд.рф