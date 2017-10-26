Жители Мордовии проверят свою географическую грамотность

Ровно через месяц, 26 ноября, состоится Географический диктант-2017.

В этом году собственные познания проверят не только лишь жители Российской Федерации, однако и участники из иных государств мира. Жители Мордовии также готовятся проверить свою географическую грамотность.

Участников ждут 30 заданий разной степени сложности на проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения использовать знания на практике. Время выполнения заданий - не более 45 минут. Каждому присваивается индивидуальный идентификационный номер, по которому он сможет узнать собственный результат.

Источник: "Известия Мордовии".