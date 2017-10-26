В Мордовии в кассе районного почтамта по пятницам пропадали деньги

По-настоящему мистическим днем стала пятница для Киржеманского почтамта в Атяшевском районе республики.

Регулярно в конце недели из кассы пропадала большая сумма наличных средств. Пока люди думали и гадали, куда утекают деньги, начальница этого самого сельского почтамта жила не хуже олигарха. В ее дамской сумке постоянно было припасено тысяч 10-15 на карманные расходы. Несколько месяцев предприимчивая работница почты жила на широкую ногу за счет левых доходов, однако обеспеченная жизнь продолжалась недолго.

На Киржеманский почтамт нагрянула ревизия, и контролеры не досчитались в кассе примерно 140 000 рублей. Искали, пересчитывали, а затем узнали, что сумму, вырученную с продажи газет, журналов и иной продукции, присвоила местная начальница.

Отрекаться от собственных "подвигов" работница не стала. На работницу завели уголовное дело.

Источник: "Известия Мордовии".