Житель Мордовии распилил украденный автомобиль и сдал его в металлолом

В Рузаевке правоохранители задержали похитителя авто.

Сообщается, что о правонарушении заявил 55-летний владелец автотранспорта. На протяжении суток был задержан 36-летний местный житель.

Обнаружилось, что злоумышленник в ночное время срезал газорезкой замок и угнал авто и запчасти к нему. Автомобиль он отбуксировал на грузовой "Газели" в ближайший пункт приема металла. Перед тем как сдать добычу приемщику, похититель разрезал ее на несколько частей.

По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф