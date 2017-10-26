Саранская типография откроет свое представительство в Москве

Типография "Красный Октябрь" - крупнейшая в Мордовии.

На сегодняшний день она выходит на новейший виток развития. В начале октября на должность директора назначен Александр Голиков. Новоиспеченный глава поставил перед собой грандиозную задачу: через год заработать первый рубль чистой прибыли, расширить производство и штат работников. В ближайших планах - открыть представительство в Москве. Либо хотя бы организовать стол заказов.

Отметим, что в типографию уже пришел ряд больших заказов из иных регионов, в том числе из Москвы. Часть книг находится непосредственно в печатном цехе, часть – на стадии просчета и согласования цены. Много заявок, к примеру, делает знаменитый Бауманский институт. Помимо этого есть клиенты из Ульяновска и Самары.

Источник: "Известия Мордовии".