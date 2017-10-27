Трехлетняя девочка из Саранска получила серьезные ожоги рта и пищевода, наевшись марганцовки

Трехлетняя жительница Саранска попала в больницу после того, как наелась марганцовки. Ситуация развивалась традиционно: родители отвлеклись на домашние дела, а ребенок тихо играл.

В какой-то момент девочка решила найти занятие поинтереснее. В итоге, она обнаружила флакон с перманганатом калия. Малышка сначала жевала пробку, а потом сосуд открылся, и сухая марганцовка оказалась у ребенка во рту. В результате, ребенок получил ожоги рта и пищевода и был доставлен в детскую республиканскую больницу.

Специалисты поясняют, что ожог марганцовкой может привести к тяжелым последствиям, лечить которые придется длительное время.

Источник: "Известия Мордовии".