Житель Мордовии украл в Чувашии медведя и привез к себе домой

В селе Порецкое Республики Чувашии произошло курьезное преступление с участием жителя Мордовии. Для празднования Дня республики здесь собрались резчики по дереву со всей страны. После проведения ими мастер-класса в селе остались три скульптуры: медведь, кошечка и собачка.

Через некоторое время фигура медведя исчезла. Руку к этому приложил 30-летний житель Ардатовского района Мордовии. Он попросту погрузил резную фигуру размером около метра в свою машину и уехал. Дома его задержали оперативники из Чувашии.

Оказалось, что стоимость скульптуры составляет более 4 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: "Советская Чувашия"