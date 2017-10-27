Житель Саранска, избивший оппонента палкой на дороге, получил 3 года колонии

В Саранске вынесли приговор водителю, который устроил конфликт на проезжей части в Саранске. Инцидент произошел в октябре 2016 года.

Как сообщает пресс-служба Ленинского райсуда, подсудимый Сергей Ефимов на автомобиле Chery Amulet создал помехи "Газели", которая двигалась по главной дороге. Водитель ГАЗа просигналил, чем вызвал недовольство подсудимого.

В результате между мужчинами возникла ссора. Они оба вышли из машин, только Ефимов прихватил с собой деревянную палку, которой несколько раз ударил оппонента по голове. Тот потерял сознание, а подсудимый скрылся с места ЧП.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес свой вердикт - 3 года колонии общего режима, плюс 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru