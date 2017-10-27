Безработный житель Саранска грамотно продумал операцию по краже гаража

Безработный житель Саранска нашел оригинальный способ заработать себе на хлеб с маслом и сыром. Он украл металлический бокс из гаражного кооператива по Северо-Восточному шоссе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина предварительно присмотрел старый гараж, хозяин которого долгое время в нем не появлялся. Сперва вор снял ворота с бокса и сдал в пункт приема металла. Полученные деньги он грамотно "вложил": нанял спецтехнику, с помощью которой весь гараж был переправлен приемщикам металла.

Владелец гаража, житель села Протасово, вскоре обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. Преступника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф