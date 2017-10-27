В Теньгушевском районе Мордовии откроется новый храм

В селе Барашево Теньгушевского района республики завершается строительство красивого православного храма в традиционном "русском" стиле.

Напомним, что строительство храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Барашеве началось еще в 2012-м. Церковь сможет вместить приблизительно 200 верующих.

На данный момент храм почти готов. Внутри сооружения настелены полы, побелены своды, установлен иконостас, для которого уже привезены иконы. Вся обстановка в храме радует глаз.

Планируется, что церковь будет освящена в ближайшее время.

Источник: "Известия Мордовии".