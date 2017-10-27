Ульяновский бизнесмен ответит за попытку подкупа "Норова" в Мордовии

Работника одной из ульяновских компаний будут судить в Мордовии за коммерческий подкуп.

Октябрьский МСО СУ СКР по Мордовии завершил расследование данного уголовного дела.

Напомним, что администрация Кочкуровского района в июне этого года объявила аукцион по продаже права на заключение соглашения аренды земельного участка сельхозназначения площадью 4 200 м2. Заявки на участие в торгах подали 3 компании, в том числе ульяновская компания и фирма "Норов". За 200 000 рублей ульяновцы готовы были отказаться от участия в торгах. Если бы норовцы не приняли "делового" предложения, предприниматель из соседнего региона грозился добиться аннулирования итогов аукциона.

Работник "Норова" обратился в полицию, и дальнейшие переговоры конкурентов проходили под контролем стражей порядка. В июле при получении 170 000 рублей от представителя Кочкуровской фирмы вымогатель был задержан работниками региональных УФСБ и МВД.

Источник: 13.мвд.рф