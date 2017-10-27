В Саранске пропал 72-летний Александр Сентюренко

Полиция Саранска разыскивает пропавшего Александр Сентюренко.

Представители республиканского МВД сообщили, что мужчина 13 октября этого года покинул собственную жилплощадь и больше его никто не видел.

Приметы гражданина: на вид 70-75 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серые, носит усы.

Был одет: кепка коричневого цвета, утепленная куртка серого цвета, пуловер с замком серого цвета, брюки черного цвета, полуботинки черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении человека на фото, позвоните в полицию.

Источник: 13.мвд.рф