В Мордовии обезвредили охотников за чугунами

Жители села Паранеи Атяшевского района республик попрятали фляги, чугуны и казаны. Посуда стала пользоваться особым спросом у местных воришек, которые этим летом повадились ходить по домам и дворам.

Пока владельцев не было дома, охотники за чугунами вскрывали сараи и террасы и выносили все, что представляло хоть какую-то ценность в пунктах приема металлолома. Владельцев двух дворов воришки оставили без посуды, им нанесен непоправимый ущерб на 63 000 рублей.

Благодаря работе стражей порядка шайка расхитителей была разоблачена. Охотниками за чугунами оказались двое жителей Атяшевского района – работник ООО "Юбилейный" Сергей Степашкин и его несовершеннолетний друг, учащийся местного колледжа. Вороватые земляки успели сдать похищенное в металлолом.

Прокуратурой Атяшевского района утверждено обвинительное заключение по данному делу, а на днях любители за посудой выслушали приговор суда. Степашкин получил полтора года условно, а его товарищ – 1 год 4 месяца условно.

Источник: "Известия Мордовии".