Саранские призывники готовы худеть, чтобы попасть на службу

В республике продолжается призывная кампания. На срочную службу в ходе осеннего призыва из республики будут призваны больше 1 000 ребят.

По словам военного комиссара Саранска Алексея Демина, многие ребята настолько стремятся попасть на службу, что за короткий промежуток времени совершают почти невозможное - худеют, а в некоторых случаях набирают вес, только лишь бы попасть в те войска, о которых уже давно мечтают.

Демин также отметил, что из Саранска к месту службы уже отправлены первые группы солдат-срочников. Наши ребята служат во всех видах войск в разных регионах государства.

Источник: "Известия Мордовии".