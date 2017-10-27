Житель Мордовии чуть не сгорел, пытаясь потушить свою машину

В мордовском поселке Ромоданово произошло возгорание автомобиля. Водитель пытался потушить его, но чуть не погиб сам.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент произошел около одного из домов по улице Ленина. Там загорелась иномарка "Ауди-80". Владелец авто стал сбивать пламя подручными средствами, но все усилия были тщетны. Мужчина только обжог руки, а огонь продолжал полыхать.

К счастью, на помощь мужчине пришли пожарные. Пожарная часть находится близко от места ЧП, и огнеборцы сами увидели полыхающую иномарку. Они потушили огонь, который, впрочем, успел повредить моторный отсек.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

Источник: 13.mchs.gov.ru