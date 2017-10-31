В Саранске автоледи угодила в тройное ДТП

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Невского, где шофер на "Ниссане" при выезде со второстепенной дороги не пропустил "Фольксваген", который после столкновения откинуло на "ВАЗ-2112".

В результате аварии 23-летняя автоледи "Фольксвагена" серьезных травм не получила. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели юную автоледи на месте происшествия.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за сутки 7 машин улетели в кюветы.

Также стало известно о том, что семья из Мордовии попала в жуткое ДТП в Рязанской области.

Источник: 13.мвд.рф