На железнодорожном вокзале Саранска выступит камерный оркестр

Вечером 4 ноября на железнодорожном вокзале Саранска пройдет мероприятие, посвященное всероссийской акции "Ночь искусств". В фойе здания для пассажиров, встречающих, провожающих и сотрудников после 19:45 будет играть Государственный камерный оркестр под руководством Евгении Щербаковой.

Впрочем, вовсе не обязательно ждать поезда или встречать родных и близких, чтобы приобщиться к искусству. На вокзал приглашаются все желающие услышать популярные произведения в живом исполнении целого оркестра. Акустика вокзальной планировки отлично подходит для качественного звучания инструментов.

Вход на концерт – свободный!