Петр Тултаев пообещал установить новогоднюю елку в "Юбилейном"

Мэр Саранска Петр Тултаев рассказал, что в новом микрорайоне "Юбилейный" в канун одного из главных праздников года будет установлена новогодняя елка.

"Микрорайон "Юбилейный" - это город в городе. Его территория постепенно благоустраивается. Здесь становится светло и уютно, а главное, комфортно и безопасно", - подчеркнул мэр столицы Мордовии.

Пока еще не решено, будет ли установленное дерево искусственным или натуральным. Точно известно, что огни на елке будет зажигать Дед Мороз. Он станет одним из участников праздничного концерта, который обязательно состоится в "Юбилейном".

Источник: "Известия Мордовии".