Крупный пожар в Чамзинском районе уничтожил 2 дома, трактор и КамАЗ

В поселке Большое Маресево Чамзинского района произошел сильный пожар, который уничтожил сразу несколько строений и транспортных средств. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, на улице Свободы от огня пострадал жилой дом, а также трактор МТЗ-82, "КамАЗ" и соседнее нежилое строение.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла в селе Казеевка Инсарского района Мордовии. Там загорелся частный дом.

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и потушили огонь, однако при разборе завалов нашли тело 50-летнего хозяина дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru