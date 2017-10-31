Победителями Спартакиады школьников по настольному теннису в Саранске стали учащиеся школы №38

В Саранске завершились финальные соревнования Спартакиады школьников по настольному теннису. Участие в них приняли 12 сильнейших коллективов столицы Мордовии.

В результате упорной борьбы победителями четвертый раз подряд стали представители школы №38. Второе место завоевала школа №30, третье – гимназия №23.

За команду-победительницу (тренер Владимир Синельников) выступали Илья Степанов, Алсу Маштакова, Александр Лебеденко, Ксения Михайлова и Андрей Шнякин.

Напомним, в Якутске в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов состоялись соревнования по мини-футболу. Сборная студотрядов ПФО заняла первое место на турнире, обыграв в финале команду Южного федерального округа со счетом 8:2.

Источник: "Известия Мордовии".