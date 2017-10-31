Власти Саранска займутся регулировкой движения автобуса №28

В мэрии Саранска обратили внимание на проблему, существующую в Пролетарском районе города. Жители микрорайона "Солнечный" с трудом добираются оттуда на работу и обратно. Причина – движение автобуса №28.

Данный маршрут один из немногих, который удобен для жителей ул. Солнечная. Проблемы возникают с льготными перевозчиками, которые курсируют здесь очень редко. Граждане обратились в мэрию с просьбой разобраться в проблеме. Данный вопрос уже начал прорабатываться властями.

Кроме того, активно продолжается разработка маршрутной сети в новом микрорайоне "Юбилейный".

Источник: adm-saransk.ru