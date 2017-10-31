В Мордовии "Нива" не уступила дорогу фуре: двое погибли

В Рузаевском районе произошло Смертельное ДТП.

Инцидент случился на 313-м километре трассы Н.Новгород-Саратов, где столкнулись грузовик марки "Рено" и "Нива", после чего внедорожник отбросило в кювет.

В результате аварии 63-летняя пассажирка "Нивы" от полученных травм погибла на месте, а 64-летний водитель скончался в карете "скорой помощи".

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что семья из Мордовии попала в жуткое ДТП в Рязанской области. Трагедия произошла в Путятинском районе. Виновником аварии стал 30-летний житель Мордовии за рулем "Хюндай Солярис", который протаранил прицеп УАЗа.

Источник: 13.мвд.рф