Бизнесмен-аферист из Мордовии ответит перед судом за попытку обмануть налоговую на 1 млн

Предпринимателя из Мордовии будут судить за попытку провернуть крупную денежную аферу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, мужчина обманул работников налоговой службы и пытался получить более миллиона рублей в качестве возмещения НДС. Благодаря бдительности налоговиков обман был раскрыт, а аферисту теперь грозит тюремный срок.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Ичалковский суд.

Как сообщалось ранее, бизнесмен из Саранска пойдет под суд за крупное мошенничество и отмывание денег. Директор коммерческой организации обманул сотрудников известного банка и под видом заключения договоров об открытии кредитных линий украл 35 млн рублей.

Источник: prokrm.ru